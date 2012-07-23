Бомжів вигнали зі сміттєзвалища

Сміттєзвалище, що розтащоване неподалік райцентру Бершадь обсипали земляним валом і встановили охорону. Місцеві жителі постійно скаржилися на бомжів, які підпалювали там непотріб.

— Бомжі шукають кольровий метал на продаж. А щоб його знайти, постійно підпалювали сміття, аби було видно. Дим тягло на Бершадь і село Флорине. Мо щотижня туди виїжджали гасити вогонь, — говорить "Газеті по-українськи" Олексій Гончарук, начальник служби цивільного захисту управління з надзвичайних ситуацій у Бершадському районі. — Якось не вистачило води, поїхали до ставка. Доки нас не було, бомжі пожежний рукав порізали на шматочки. Тепер поставили шлагбаум, провели світло. Сторож дивиться, хто привозить сміття. На звалище сторонніх не пускають.