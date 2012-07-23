Бабуся підігрівала фарбу на вогні

20 липня о 15:35 до приймального відділення смт Крижопіль поступила 79-річна жителька села Павлівка з діагнозом: термічні опіки 2-3 ступеня. Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, жінка травмувалася на території власного домогосподарства через необережне поводження з вогнем. Потерпіла на газовій плиті розігрівала фарбу, яка від нагрівання спалахнула. На даний момент вона знаходиться в реанімаційному відділенні у важкому стані.