На Липовеччині відкрили пам’ятник Леніну

В селі Струтинка Липовецького району Вінницької області відкрито реставрований пам’ятник В.І. Леніну.

Про це повідомила прес-служба Вінницького ОК КПУ.

Попереднє керівництво району робили все для того, щоб знести пам’ятник вождю світового пролетаріату, але депутати сільської ради на чолі з головою його відстояли.

Реставрація постаменту Ілліча виконана за рахунок добровільних пожертвувань комуністів та всіх небайдужих жителів села та району.