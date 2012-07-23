На Липовеччині відкрили пам’ятник Леніну
14:30, 23 липня 2012Вінниця
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Відреставрований
В селі Струтинка Липовецького району Вінницької області відкрито реставрований пам’ятник В.І. Леніну.
Про це повідомила прес-служба Вінницького ОК КПУ.
Попереднє керівництво району робили все для того, щоб знести пам’ятник вождю світового пролетаріату, але депутати сільської ради на чолі з головою його відстояли.
Реставрація постаменту Ілліча виконана за рахунок добровільних пожертвувань комуністів та всіх небайдужих жителів села та району.
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