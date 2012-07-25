Один робітник впав з 7-метрововї вежі, іншому відрізало пальці

В міську клінічну лікарню №2 поступив 21-річний хлопець з діагнозом «повна травматична ампутація І і ІІ пальців лівої кисті». Як повідомив постраждалий, травми він отримав під час роботи 23 липня на пресувальному верстаті на одному з підприємств міста. Стан здоров’я травмованого «середньої важкості».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Цього ж дня о 12:44 під час роботи у приватному підприємстві в обласному центрі 47-річний працівник через необережність впав з семиметрової висоти та отримав політравму. Потерпілого, каретою швидкої допомоги, доставлено в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні №2 міста Вінниці. Стан здоров’я — важкий.