Калетнікові студенти вчитимуть вінницьких селян, як їм не вимерти

11:29, 25 липня 2012
Вінниця
6 0

Програма «Рідне село»

Стан села нині загрозливий, - оселі знелюднюються, населення уникає традиційних способів господарювання, молодь жити, господарювати та ростити на селі дітей не хоче.

Відтак, маємо відтік із села трудових ресурсів.

Зважаючи на те, що аграрний сектор в Україні завше був стабілізатором розвитку господарства, влада туго і зі скрипом, але все ж намагається повернутися до селянина обличчям.

А є чого. Як повідомив на засіданні «круглого столу» на тему «Стратегія регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року та шляхи її реалізації» ректор Вінницького Національного аграрного університету нардеп Григорій Калетнік, в індивідуальних господарствах селян обробляється чотири з 32 мільйонів га посівних площ держави.

Вертикально інтегровані аграрні холдинги спеціалізуються тільки на високорентабельних культурах, тваринництво їх зазвичай не цікавить. А вже про соціальну відповідальність бізнесу на селі годі й говорити.

Запозичити іноземні рецепти порятунку села Україні не вдасться. Бо села як такого, скажімо, у Європі, немає. Там є осередки фермерства. А нашого, з садком вишневим коло хати, соціальною інфраструктурою, нажитою за радянських часів, - ніц.

Профільний комітет ВРУ, МінАПК та профільні наукові установи розробили національну програму розвитку села. А у Вінницькому Національному аграрному університеті науковці адаптували її до вінницьких реалій і пропонують запровадити на Поділлі програму розвитку сільських громад «Рідне село».

Як повідомив Григорій Калетнік, його вуз не лише теоретизує, а й береться стати однією зі сторін її впровадження на Вінниччині.

Йдеться про де, що з територіальними громадами укладатимуться договори, відповідно до яких на базі сільських шкіл створюватимуться комп’ютеризовані навчальні класи, де викладачі та студенти аграрного універу надаватимуть індивідуальним господарям консультації з правових питань, розповідатимуть про нормативні новації. Допомагатимуть налагодити ефективне домашнє господарство, навчать шукати ринки збуту продукції та азів економіки.

Причому, запевняє Калетнік, йдеться не про шаблонну програму, а вузькоспеціалізовані розробки для кожного села, або навіть його «кутків», Буде враховуватись, на чому тамтешні господарі спеціалізуються, чим цікавляться. Застосовуватимуться технології дистанційного навчання працівників індивідуального сектору.


 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter