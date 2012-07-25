Бюджету області-2012 прогнозують «діру» у 100 мільйонів гривень

Поки уряд звітує про покращення життя в країні вже сьогодні, економісти роблять власні висновки, які найчастіше не співпадають з оптимістичними прогнозами влади.

Зокрема, вінницькі аналітики, оцінюючи стан економіки регіону, прогнозують проблеми з виконанням дохідної частини обласного бюджету.

- Стан місцевих бюджетів є прямим віддзеркаленням загальних економічних процесів, - каже заслужений економіст України, кандидат економічних наук Валерій Коровій. - Якщо говорити мовою цифр, то у процесі формування місцевих бюджетів у поточному році через низку причин по лінії Міністерства фінансів були допущені прорахунки відносно встановлення нормативів фінансового забезпечення в галузі освіти. І це стало очевидним вже всередині року. Лише по Вінницькій області до абсолютно нормальних прогнозованих показників не вистачало близько 60 млн. гривень. Кабмін виправив ситуацію і в область надійшла додаткова дотація, яка врегулювала ситуацію.

Але напруга залишається досить серйозною, - вважає Коровій.

- Проблема в тому, що при формуванні Державного бюджету закладалася норма зростання місцевих бюджетів до відповідного періоду минулого року на рівні 15%. Реальне зростання наразі відбувається в межах 11-12%. З огляду на це, є серйозні загрози, що в кінці року виникне проблема з виконанням дохідної частини цілої низки місцевих бюджетів. В когось, сподіваюся, буде перевиконання, а в когось проглядатиме «дірка».

Я не маю наміру драматизувати ситуацію, оскільки її можна якісно адмініструвати. Але ми повинні бути готові до того, що на рівні області невиконання бюджету по доходах може перевищувати 100 мільйонів гривень.

Валерію Коровію, як фінансисту з досвідом, ситуація видається досить складною.

- Нас повинно турбувати, що загроза не виконання Державного бюджету, який уточнювався у квітні, може призвести до того, що, починаючи з жовтня нам знову доведеться зіткнутися з і збоями в роботі Держказначейства. До речі, вперше за багато років ми з такими проблемами почали стикатися вже у літні місяці. Це серйозний симптом, і якраз той випадок, коли державні діячі і політики, які ухвалюють рішення, повинні прислухатись до думки фінансистів.