Міська рада порадувала базарників Вінниці квітами

28 липня, напередодні Дня працівника торгівлі, який святкується в останню неділю липня департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради вирішив зробити подарунок торговцям вінницьких базарів. Сергій Кудлаєнко, як директор департаменту, разом з адміністраціями ринків побував на «Урожаї» та «Пасажі». Там він привітав торгуючих жінок, подарувавши їм троянди, а чоловікам потис руку і подякував за роботу.

Торговці на ринках одразу скористались можливістю поділитися з владою своїми проблемами.

– Сьогодні перший раз картоплю свою привезла, - говорить Надія Феодосівна з села Комарово Вінницького району. - В 6 годин ранку прийшла, а всі місця вже зайняті перекупниками. Вони поставили свої ящики на прилавки і не дають торгувати. Я зараз тут стою, тільки тому, що якийсь перекупник сьогодні не вийшов. А я торгую тільки в сезон. Почнеться картопля - мене тут не буде, я буду на городі. То дайте нам можливість цих кілька тижнів поторгувати.

Директор ринку «Урожай» Микола Поліщук пообіцяв, що перекупники не будуть заважати виробникам торгувати і порадив за будь-яких проблем звертатись до нього.

- Я не знала що сьогодні таке свято, а тут дуже приємний подарунок, що влада згадала про нас, - тримаючи в руках подаровану троянду каже Людмила Кипоренко, з села Садового Літинського району. - Я приїжджаю раз в тиждень у суботу, бо в неділю ходжу до церкви, а серед тижня є робота у селі.

На ринку «Урожай» працює близько 500 торгуючих. Отримавши квіти усі жінки посміхались і одразу шукали куди прилаштувати подарунок. За півгодини усі прилавки ринку «Урожай» майоріли квітами.

- Це свято в якісь мірі забуте, бо бачимо, що багато підприємців не знали про нього, - говорить директор департаменту адміністративних послуг Вінницької міськради Сергій Кудлаєнко. - Але сьогодні багато вінничан торгує на ринках міста, тому вирішили їх привітати. Тим більше, що покупна спроможність вінничан впала, реалізація продуктів також зменшилась, тому матеріальний стан людей, які торгують, не дуже добрий. Сьогодні ми хотіли підняти настрій підприємцям, щоб вони відчули турботу від адміністрації ринків та від влади. Така ініціатива влади була реалізована вперше, але обіцяю – не востаннє.

На ринку «Пасаж», що в районі мікрорайону «Лісопарк» створено близько 140 робочих місця для виробників сільгосппродукції. Тут немає проблем з місцем. Але торгуючі селяни скаржаться, що в павільйоні дуже душно, не вистачає вентиляції.

- Ми вже створили комфортні умови у павільйоні для торгівлі взимку – тут тепло, наступним нашим кроком буде створення комфортних умов для літньої торгівлі – облаштуємо вентиляцію, - пообіцяв Сергій Кудлаєнко.

…На виході з павільйону скромно стояла старенька бабуся. Продавала сливи зі свого саду. Тримаючи в руках подаровану троянду, вона ніяково посміхалася.

- Я вже й не пам’ятаю, коли мені дарували квіти, - каже 82-річна Ганна Тарасюк з села Медвеже Вушко Вінницького району. - Спасибі, що підняли настрій!

У Вінниці сьогодні діє понад 15 торгівельних майданчиків.