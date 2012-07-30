Вінничанка Письменська у Лондоні дострибнула до шостого місця

Віце-чемпіонки Європи з синхронних стрибків з триметрового трампліну Олена Федорова і Ганна Письменська (Вінниця-Луганськ) зайняли шосте місце в цій дисципліні на Олімпіаді в Лондоні.

До речі, на минулій Олімпіаді у Пекіні Письменська (у парі з іншою спортсменкою) також у синхронних стрибках посіла сьоме місце.

Зараз у фіналі змагань наша пара набрала 302,4 бали. Переможницями цих змагань сталі китаянки Зі Хе і Мінксиа Ву, що набрали 346,2 бали. Срібло дісталося американкам Келси Брайант і Абігейл Джонстон (321,9), бронза — канадкам Дженіфер Абел і Емілі Хейманс (316,8).

Виступ прокоментувала Олена Федорова, для якої це вже третя Олімпіада:

– У Лондоні виступати було важко, не зважаючи на фантастичний прийом уболівальників. Таке відчуття, що знаходишся на стадіоні. Разом з Ганною ми тільки два роки разом, у синхроні це дуже малий термін. Прагнули зробити все так, як учила нас тренер - боротися до останнього.

Попереду на Олімпіаді у Анни Письменської ще один старт – одиночні стрибки з 3-метрового трампліну. Попередні змагання з цієї дисципліни відбудуться 3 серпня, у п’ятницю, з 16.30 до 19.30. Півфінальні – 4 серпня, з 16.30 до 18.10. Фінальна частина пройде 5 серпня, з 21.00 до 22.30.

Ганна Письменська народилася 12 березня 1991 року у Вінниці. До Луганська переїхала, коли їй було 14 років. Починала тренуватися у вінничанки Діани Кульбері в СК “Авангард”, але вже восьмий рік займається у Тамари Токмачевої, головного тренера збірної, на запрошення якого й змінила прописку. Нині Письменська дає паралельний залік двом регіонам, тобто набрані нею очки діляться навпіл.

Батьки Ганни, як і раніше, проживають у Вінниці. Але спортсменці хотілося б забрати їх до Луганська. Можливо тому, що Луганськ я вже знаю краще, ніж Вінницю, казала Ганна. У місті над Бугом стрибунка буває рідко – в основному, коли в Києві на зборах, на добу може заїхати. Довше буває у батьків тільки у відпустці, максимум 3-4 дні.

Ганна Письменська займається спортом (акробатикою) з п'яти років, а саме стрибками у воду – з десяти. У 14 років вже почала займатися стрибками професійно, брати участь в міжнародних змаганнях.