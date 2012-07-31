Майбутні мешканці муніципального житла кинули жереб

У Вінницькій міській раді відбулось жеребкування серед учасників програми «Муніципальне житло». Вони визначили номери своїх квартир у 140-квартирному житловому будинку по провулку Щорса, що в обласному центрі, - повідомляє Вінниця ОК.

– Це вже третій будинок, який ми будуємо за цією програмою. Адже сама програма діє з 2009-го року. Перший будинок здано в експлуатацію у 2010-му році. У серпні поточного року прийме новоселів другий будинок цієї програми – його готовність наразі складає 95-96 %. А сьогодні ми проводимо жеребкування третього будинку, – сказав міський голова Володимир Гройсман.

- Під час особистого прийому до мене часто приходять громадяни і кажуть, що стоять на черзі ще з кінця 70-х – 80 –х років, і так і не отримали житла, – продовжив Володимир Борисович. – Є тисячі сімей, які за так званих кращих часів, тобто за радянського Союзу, не отримали житла. Тому ми довго шукали варіанти, за яких змогли б запропонувати місцеву програму. У нашій програмі «Муніципальне житло м. Вінниця» ми змогли поєднати два варіанти оплати – це безвідсоткова розстрочка на термін будівництва і, якщо є необхідність, - це отримання кредиту у національній валюті на термін до 20 років. Ми усвідомлюємо, що так, як було за радянських часів, уже не буде – за житло доведеться платити. Тому на будівництві житла ніхто не повинен заробити, – переконаний міський голова. – Тому житло буде по собівартості. У цій програмі вартість одного квадратного метра житла становить 5300 гривень, що майже на півтори тисячі гривень нижче вартості на первинному ринку. Наша мета – забезпечити прозорість цього процесу. З початку дії програми житло отримали більше 200 сімей. При цьому не було жодної скарги, – додав Володимир Борисович.

-У цьому будинку отримають житло 8 учительських родин, – повідомив член тиражної комісії, голова міського комітету профспілки працівників освіти Петро Соловей. – За квотою освітянам виділено 5 однокімнатних та 3 двокімнатних квартири, – додав він.

Протягом 10-ти днів учасники жеребкування мають звернутись до банку «Аркада» та укласти договори. А новосілля кандидати програми справлять через 18 місяців, у грудні наступного року. Нині на будівельному майданчику вже розпочато роботи.