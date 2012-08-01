Чому задихнулись риби в Сутиському водосховищі – не встановлено

Про те, що у Сутиському водосховищі, розташованому на річці Південний Буг у межах Тиврівського району, яке використовується ПП «Гніванчанка», відбулась масова загибель риби, повідомлялося у місцевих ЗМІ. Дана інформація перевірена прокуратурою Вінницької області.

Як повідомила пресс-служба прокуратури Віницької області, встановлено, що за результатами аналізу води, проведеного лабораторією державної екологічної інспекції у Вінницькій області, перевищень гранично допустимих концентрацій не встановлено, показники відповідають нормативам.

Відповідно до експертизи Вінницької регіональної лабораторії ветеринарної медицини у загинувших екземплярах водних живих ресурсів збудників інфекційних та інвазійних хвороб, хлорорганічних і фосфорорганічних сполук не виявлено, поставлено діагноз - асфіксія невідомої етіології.

Даним висновком рекомендовано користувачу водного об'єкту проводити заходи щодо запобігання потрапляння токсинів у воду, які утворюються під час цвітіння водної рослинності та розвитку одноклітинної зеленої водорості (цвітіння води).

