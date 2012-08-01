Лікарі, які святкували день народження, прогледіли у дитини сепсис

Олександр Сауляк, 12 років, із села Демівка Чечельницького району помер через зараження крові. За тиждень до смерті він розбив коліно, - повідомляє Gazeta.ua.

Як розповіла мати дитини - Олена Сауляк - син отримав травму, коли бігав по кімнаті і за щось зачепився. Наступного ранку хлопчик почав скаржитися на сильні болі. У місцевому медпункті дитини не прийняли, оскільки лікар перебувала у відпустці. Довелося їхати в Чечельницьку районну лікарню, де йому наклали гіпс на праву ногу.

"Наступного раноку коліно знову розпухло, у сина піднялася температура до 39. Знову поїхали в район. Але моєї дитини ніхто не оглянув. Сама кинулася шукати травматолога. Він мене побачив, почув і каже: чекайте. Пройшов час, а лікаря немає. Дитина горить. Я знову шукати лікаря, а він у головлікаря святкує його день народження", - поділилася подробицями Олена Сауляк.

Зрештою лікарі оглянули пацієнта, зняли гіпс, зробили рентген.

"Прийшов завхірургії зі шприцом, взяв рідина з колінного суглоба без наркозу. Син кричав від болю, а лікарі його тримали за руки, - зі сльозами розповідала мати.-Тоді запитала у них, може, нам на Вінницю Сашу до лікаря везти. Сказали, не треба. Увечері температура піднялася до 41, почалися галюцинації. На наступний день синові в легені пішов гній і він не зміг сам дихати".

У медичному висновку лікарі написали - сепсис правої кістки. "Допомога була надана оперативно і своєчасно", - запевняє лікар Едуард Ковальчук.

В даний час у зв'язку зі смертю дитини прокуратура проводить перевірку лікарні.