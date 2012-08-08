Сусід видер 4800 гривень у шахрайок

В місті Вінниці працівники міліції затримали двох жінок, які представившись соціальними працівниками, викрали з квартири 92-річної одинокої пенсіонерки майже 5 тисяч гривень, повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Пильність пенсіонера, небайдужість сусідів та оперативність працівників вінницької міліції допомогли затримати двох зловмисниць віком 25 та 38 років на місці злочину.

- Того дня 92-річну бабусю прийшов провідати її знайомий: 60-річний пенсіонер, - розповідає Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області. - Близько десятої години ранку у квартирі бабусі пролунав дзвоник. Двері пішов відчиняти чоловік. На порозі стояли дві молоді жінки, які представившись працівниками соціальної служби, повідомили, що мають перевірити житлові умови літньої жінки. Одна з них завела розмову з чоловіком про найболючіші проблеми літніх людей, а інша пішла до кімнати «перевіряти» умови життя бабусі. Коли жінки пішли, а чоловік повернувся до кімнати, то він помітив, що з полички, де бабуся складала гроші, зникли усі її збереження.

Пенсіонер одразу кинувся наздоганяти «працівниць» соціальної служби. Жінки ще не встигли вийти з під’їзду будинку, коли чоловік почав вимагати, щоб вони негайно повернули викрадені гроші. «Соцпрацівниці» почали голосно кричати на пенсіонера, а потім – бити його. На крики, що лунали з під’їзду будинку, повибігали сусіди та зателефонували до міліції. За лічені хвилини екіпаж працівників міліції прибув на місце виклику і затримав жінок, які намагалися відштовхнути пенсіонера від вхідних дверей будинку та втекти з місця злочину.

Затриманими виявилися дві безробітні жінки, жительки Житомирської області. У скоєнні злочину вони зізналися та повернули викрадені у пенсіонерки 4 800 гривень.

Зараз зловмисниці перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Працівники міліції перевіряють їхню причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Жінкам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.