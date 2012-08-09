Школярі почнуть вчитися у суботу

Як повідомили "Коментарям" в Міносвіти і науки, молоді та спорту, згідно ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012/2013 навчальний рік починається 1 вересня святом - Днем знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: I семестр - з 1 вересня по 28 грудня, II семестр - з 14 січня по 24 (25 для шкіл, що працюють по шестиденному робочому тижні) травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (27 травня-7 червня) та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи.

Державна підсумкова атестація для учнів 4-х класів проводиться з 13 по 21 травня, для випускників 9-х класів - з 28 травня по 11 червня, для випускників 11-х класів - з 27 по 31 травня.

Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для випускників 9-х класів 11-12 червня, 11-х класів - 1-2 червня.

Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни або протягом навчального року.