Випив горілки – і на корм рибам
11:20, 09 серпня 2012Вінниця
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Нетверезий чоловік втопився у ставку
8 серпня о 07:35 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №17 міста Тульчина надійшло повідомлення від чергового районного відділу УМВС про загибель людини на воді.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
7 серпня ввечері житель села Копіївка 1964 року народження відпочивав на місцевому ставку.
Залишивши речі на березі, чоловік пішов купатися та потонув.
Зі слів дружини потерпілого, її чоловік зловживав алкоголем.
Загалом з початку року на Вінниччині вже зафіксована 61 загибель людей на воді.
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