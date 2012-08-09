Випив горілки – і на корм рибам

8 серпня о 07:35 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №17 міста Тульчина надійшло повідомлення від чергового районного відділу УМВС про загибель людини на воді.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

7 серпня ввечері житель села Копіївка 1964 року народження відпочивав на місцевому ставку.

Залишивши речі на березі, чоловік пішов купатися та потонув.

Зі слів дружини потерпілого, її чоловік зловживав алкоголем.

Загалом з початку року на Вінниччині вже зафіксована 61 загибель людей на воді.

