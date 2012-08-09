У "пробуксовці" комунальної реформи винні чиновники

Заявлена урядом реформа у сфері ЖКГ пробуксовується з вини самих чиновників вищого рангу. Про це повідомив на круглому столі представник львівського Ресурсного центру по підтримці ОСББ Михайло Васюта.

8 серпня, він презентував у Вінниці результати моніторингу ситуації з тарифами на водопостачання, водовідведення та теплопостачання у трьох областях України – Львівській, Вінницькій та Луганській, а також ситуацію із впровадження проголошеної урядом реформи.

Ініціатором моніторингу виступив Ресурсний центр по підтримці ОСББ Львова, а профінансував його міжнародний фонд Відродження. Крім того, підтримку у проведенні моніторингу львівським колегам надав ресурсний центр по підтримці ОСББ Вінниці.

– Тарифну реформу можна вважати успішною, якщо рівень оплати за житлово-комунальні послуги складає 95%, кількість створених ОСББ підходить до 70% і міста відмовляються від старого житлового фонду, тобто зносять його та споживання природного газу до 2014 року слід зменшити на 15 %, - говорить Михайло Васюта.

Михайло Васюта проаналізував невтішний стан реалізації тарифної реформи ЖКГ, що реалізується в державі.

- Спеціалісти відзначають, що реформа проводиться не у відповідності до затвердженого графіка, - каже Васюта. - Окремі завдання тарифної реформи взагалі не виконуються, реформа проводиться не зовсім прозоро, підприємства не мають механізмів, що дозволяли б їм знижувати собівартість послуг, які вони виробляють, немає економічно обґрунтованих тарифів. В умовах недофінансування підприємства змушені працювати в складних фінансових умовах;відсутні механізми стягнення заборгованості; місцеві органи втратили можливість встановлювати тарифи на комунальні послуги; за результатами соціологічних досліджень громадяни скаржаться на якість послуг ЖКГ більше, ніж на тарифи. Станом на 21 травня поточного року виконано лише 50 % передбачених реформою заходів.

Хто винен у пробуксовці тарифної реформи у ЖКГ? На думку Михайла Васюти, вина лежить на окремих чиновниках найвищого рівня. Бо реалізація певних положень реформи – політичне питання. Тому з огляду на майбутні вибори чиновники не поспішають діяти, щоб не викликати шквалу невдоволення населення. А воно неминуче і є лише питанням часу. Адже за прогнозами USAAID, до 2016 року тарифи на електроенергію мають зрости на 240%, на газ – на 260%, на теплову енергію – на 250%.

- Сьогодні при приймаємо резолюцію учасників круглого столу до Президента, Прем’єр-міністра України, голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг з пропозиціями для реального поліпшення ситуації в галузі, - говорить Михайло Васюта.

Подібні круглі столи пройдуть також у Львові та Луганську, учасники яких приєднаються до вінничан і теж надішлють свої резолюції першим особам держави.