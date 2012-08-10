Головний санітарний лікар взяла 5000 гривень хабаря за довідку

Cлідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове слідство у кримінальній справі, порушеній 06.08.2012 відносно головного державного санітарного лікаря Жмеринської районної санітарно-епідеміологічної станції. Посадовець, достовірно знаючи, що, орендоване одним із приватних підприємців приміщення не відповідає вимогам санітарного законодавства, вимагала та отримала хабара в розмірі 5 тис. грн. за надання позитивного висновку.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Козятинським міжрайонним прокурором скеровано до суду, порушену у травні цього року, кримінальну справу щодо начальника служби наглядово-профілактичного обслуговування Козятинського району при управлінні Держтехногенбезпеки у Вінницькій області. Він вимагав та одержав від директора одного з підприємств, в якості хабара, талони на бензин на суму 4 тис. грн. за невжиття заходів щодо призупинення діяльності вищевказаного підприємства.

Триває судове слідство у кримінальних справах за обвинуваченням начальника управління - головного державного інспектора ветеринарної медицини в Оратівському районі та завідуючого інспекторським відділом управління ветеринарної медицини у Бершадському районі, які, за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності, вимагали та отримали від господарюючих суб’єктів хабарі у розмірі 5,4 тис. грн.

Постановою Теплицького районного суду вже визнано винною провідного лікаря Теплицької районної лікарні ветеринарної медицини, яка від одного з підприємців отримала хабара (продукти харчування) за видачу ветеринарних свідоцтв, у які вносила неправдиві відомості щодо стану здоров’я тварин.