Вінницькі марафонці-веслувальники поїдуть у Рим

У Вінниці, на базі СДЮШОР ім. Юлії Рябчинської, відбувся відкритий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное на марафонських дистанціях (18–32 км, у залежності від категорії учасників). У змаганнях взяли участь 150 кращих веслярів – марафонців України, серед яких були чоловіки, жінки і юнаки. Окрім безпосередньо боротьби в акваторії, видовищними були й 200-метрові перебігання після кожного кола по берегу з човнами. Спортсмени так активно це робили, що деякі навіть стикалися між собою.

Вінницькі марафонці виступили дуже вдало. Відзначимо успіх байдарочниці Інни Копистинської, яка на дистанції 23 км (у категорії до 23 років) стала чемпіонкою України, а також Віталія Годованчука, який в тій же категорії і на такому ж човні завоював «срібло». Також Віталій у парі з Богданом Стасюком став чемпіоном України на дистанції 26 км. Золоту медаль серед жінок у перегонах на 26 км завоювали вінничанки Світлана Римкевич і Алла Присяжнюк. «Золото» серед чоловіків на байдарці-двійці у запливі на 26 км завоював вінничанин Павло Жмуцький (у парі зі спортсменом з Миколаєва).

На жаль, веслувальний марафон на Олімпіадах не представлено.

– Його чомусь систематично не включають до програми Ігор. Хоча ці змагання такі ж цікаві, як і звичайне веслування. До того ж з марафону проводяться чемпіонати світу, – розповів Сергій Бутенко тренер чемпіонів з СДЮШОР з веслування. – До речі, чемпіонат України у Вінниці мав статус відбору до міжнародних змагань. Тому звання чемпіона України дає право виступити на чемпіонаті світу-2012 у Римі (Італія), який відбудеться в другій половині вересня.