Показники введення житла в експлуатацію «зробило» населення

За січень-червень 2012р. за рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду в області прийнято (введено) в експлуатацію 166,2 тис.м2 загальної пл¬ощі житла, що у 1,7 рази більше, ніж за відповідний період 2011р.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Переважну частку житла (82,4% загального обсягу, або 136,9 тис.м2) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, що у 2,4 рази більше, ніж у І півріччі 2011р.

Обсяги прийнятого житла у міських поселеннях порівняно з відповідним періодом 2011р. зросли у 1,6 рази, у сільській місцевості – у 2,0 рази. Питома вага прийнятого у сільській місцевості житла збільшилась до 35,2% проти 30,6% у І півріччі 2011р.

У січні-червні 2012р. у 26 регіонах області зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла. У м. Вінниці прийнято в експлуатацію 31,0% загального обсягу житла, ще 39,0% – у містах Хмільнику, Козятині, Жмеринці та Вінницькому, Гайсинському, Барському районах.

За рахунок коштів державного бюджету у І півріччі 2012р. житлові будинки не вводились.

За січень-червень 2012р. за рахунок нового будівництва житлових будинків, розширення або реконструкції існуючих житлових будівель, що призводить до збільшення квартир, прийнято в експлуатацію 1338 квартир, з них у міських поселеннях – 852, у сільській місцевості – 486 квартири.

Середній розмір квартири, введеної за січень-червень 2012р. становить 109,2 м2, при цьому в сільській місцевості – 114,2 м2, у міських поселеннях – 106,3 м2 загальної площі.

Серед збудованих квартир переважають трикімнатні

(26,8% загальної кількості), двокімнатні (22,7%) та чотирикімнатні (20,2%) квартири.