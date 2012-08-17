Віряни назбирали для дітей-діабетиків 165 тисяч гривень

Релінійні громади Вінниччини активно долучилися до VIIВсеукраїнської благодійної акції "Серце до серця".

Як повідомила заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова, цьогоріч організатори акції особливо тісно співпрацювали з Вінницькою єпархією Української православної церкви. Усі парафії взяли участь в благодійній акції "Серце до серця". Відтак, православні віруючі зібрали 150 тисяч гривень, котрі було перераховано на рахунок акції.

Відгукнулись також віряни Уніонної церкви Подільської конференції церкви адвентистів сьомого дня, обласного обєднання Євангельских християн-бапнистів та Обєднаної церкви християн віри євангельської.

Кожна з релігійних організацій внесла по 5 тисяч гривень.