Вінниччина зібрала до зведеного бюджету на 13% більше, як торік

Надходження до Зведеного бюджету Вінницької області за 7 місяців зросли майже на 13% у порівнянні з минулорічним показником, або на 363 млн. грн.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига в інтерв’ю газеті «33 канал».

За словами посадовця, Вінниччина входить в десятку регіонів, де забезпечено рівень виконання доходів місцевих бюджетів вище середнього показника по Україні. Зокрема, у Вінницькій області цей показник становить 104,6%.

- Аграрна специфіка регіону визначає і економічні показники. Звісно, Вінницька область – не промисловий гігант і не є основним наповнювачем державного бюджету. Але у нас досить хороша динаміка його наповнення, - сказав губернатор. - За минулий рік до Зведеного бюджету зібрано понад 4 млрд. грн., і це на чверть більше, якщо порівнювати з попереднім роком. Постійно виконується і план бюджетних надходжень до скарбниць області та районів. У нас є можливість додаткові кошти направляти на вирішення найболючіших питань.