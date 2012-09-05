Літню жінку впіймали на крадіжці у торговому центрі

Вчора у Вінниці близько другої години дня в одному із торгових центрів була затримана 58-річна жінка, яка намагалася винести із торгового закладу... піжаму та капці.

Про це повідомило УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомили працівники закладу, жінка дуже довго ходила по магазину і нічого не купляла, чим і привернула до себе увагу охоронців, які спостерігали за нею через камеру відеоспостереження. Врешті жінка зупинилася біля одного з прилавків магазину і вибрала собі покупку - піжаму та кімнатні капці, які сховала у своїх особистих речах. Охоронці торгового закладу викликали працівників УДСО.

Коли жінка пройшла повз касира так і не розрахувавшись за товар, її було затримано.

Затриманою виявилась 58-річна непрацююча вінничанка, яка так і не змогла пояснити, навіщо вона викрала з магазину товар.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Вінницького райвідділу міліції. Дії зловмисниці підпадають під ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За це жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.