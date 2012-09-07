Калинівчанка бодяжила алкогольний сурогат тоннами

Підпільне виробництво алкогольного сурогату виявили у Калинівці співробітники управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції області.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Незаконним бізнесом займалася 26-річна місцева жителька. В ході огляду її будинку податківці виявили та вилучили більше 1 тисяч літрів водно-спиртової суміші вартістю понад 40 тисяч гривень, що зберігалися для подальшої реалізації у пластикових діжках. Тут же зберігалися знаряддя виготовлення небезпечного для життя та здоров’я сурогату – лійки, шланги, фільтри, спиртометри. Саме тут був налагоджений і продаж товару.

Уся незаконна продукція вилучена, а зловмисниці доведеться відповідати перед судом за незаконне виготовлення та збут підакцизної продукції, що становить загрозу для життя і здоров’я споживачів – відносно неї порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 212 КК України