Вінницькі дівчатка заробили у податківців відпочинок на морі

«Дякуємо податковій службі та дитячому санаторно-оздоровчому центру «Маяк» за найкраще літо!»- такий відгук у спеціальній книзі залишили дві жмериначанки – 13-річна Ольга Демчишина та 14-річна Наталя Войтович.

Як повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області, двотижневий відпочинок та оздоровлення на узбережжі Чорного моря, у Євпаторії вони отримали в нагороду за найкращі роботи, представлені на конкурс «Податки очима дітей».

З понад рекордних 30 тисяч тематичних робіт у фінал потрапили лише найзмістовніші та найбільш філігранно виконані.

«Пейзажні мотиви на сторінках мого «Податкового календаря» означають, що кожен сплачений податок так само важливий, як кожен прожитий нами день» , - коментує свою роботу Ольга Демчишина. Наталя Войтович, яка втретє виборола перемогу у творчих змаганнях, розповіла про свою композицію так: «Своєю картиною «Податковий птах», яка виготовлена за допомогою природніх матеріалів – круп та насіння – я хотіла передати таку ідею: щоденна праця податківців дуже важлива та кропітка, вони по крупинці збирають до бюджету надходження для того, щоб ми могли спокійно зростати, а наші батьки отримувати достойну зарплату» .

Вінничанка Ірина Микуцька отримала спеціальну відзнаку від дитячого видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» у І-й віковій категорії за художній твір «Буде в країні достаток - Тіньовика переможе Котиподаток». Іван Малкович, директор видавництва окремо виділив її малюнок за оригінальну ідею. За його словами, окрім художньої цінності твору слід окремо відзначити, що і, власне, його назва асоціюється з улюбленим дітьми казковим героєм, тому привертає увагу та викликає позитивні емоції.

Урочисте нагородження переможців відбулось у Севастополі. Головний податківець країни Олександр Клименко у своєму зверненні до найкращих юних митців з усієї країни зазначив: «Те, що сьогодні податки у нашій державі на 96 відсотків сплачуються добровільно, додає оптимізму і я глибоко переконаний, що поки у нашій країні є такі талановиті і свідомі діти, як ви, в України буде ще краще майбутнє. Адже ви своїм прикладом показуєте дорослим, що необхідно дбати про державу, громадянами якої ви є!»

Привітати дітей-переможців на сцену також виходили Президент АППУ Валентина Арбузова, віце-президент АППУ Олександр Карелін, Голова ДПС АР Крим Костянтин Циркун, Голова ДПС м. Севастополя Юрій Карпов, Голова Центральної Ради профспілок працівників органів державної податкової служби Олександр Кислиця.

У рамках програми святкового концерту відбулися виступи популярних українських виконавців, дитячих колективів, ілюзіон-шоу, вручення пам’ятних подарунків і дипломів, святковий феєрверк.

Всеукраїнський конкурс "Податки очима дітей" проводиться щорічно серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Основними завданнями конкурсу є сприяння реалізації дітьми творчих здібностей у прозі, поезії та у образотворчому і прикладному мистецтві, а також розвиток творчого підходу до формування свідомого ставлення до сплати податків у молоді шкільного віку.

Податківці Вінниччини радять юним мешканцям області не зволікати та готуватись до наступного, 11-го творчого змагання „Податки очима дітей-2013”.

