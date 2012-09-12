В області потрібно 30 тисяч трактористів, продавців та кухарок
16:03, 12 вересня 2012Вінниця
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58% безробітних - селяни
У січні-серпні 2012 року у Вінницькій обласній службі зайнятості перебувало на обліку майже 60 тисяч незайнятих громадян. 58% з них - жителі сіл.
Про це з посиланням на обласний центр зайнятості повідомляє радіо "Місто над Бугом".
За цей же період роботодавці надали до центрів зайнятості області дані про наявність майже 30 тисяч вакансій. Найбільш затребувані - трактористи, продавці, слюсарі-ремонтники, охоронники, водії, кухарі, електрогазозварники тощо. На кожне вільне робоче місце претендувало, у середньому, в області 12 безробітних.
За сприяння центрів зайнятості працевлаштовано 24,5 тисячі людей.
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