В області потрібно 30 тисяч трактористів, продавців та кухарок

16:03, 12 вересня 2012
Вінниця
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58% безробітних - селяни

У січні-серпні 2012 року у Вінницькій обласній службі зайнятості перебувало на обліку майже  60 тисяч  незайнятих громадян. 58% з них -  жителі сіл.

Про це з посиланням на обласний центр зайнятості повідомляє радіо "Місто над Бугом".

За цей же період роботодавці надали до центрів зайнятості області дані про наявність майже 30 тисяч вакансій. Найбільш затребувані - трактористи, продавці, слюсарі-ремонтники, охоронники, водії, кухарі, електрогазозварники тощо. На кожне вільне робоче місце претендувало, у середньому,  в області  12 безробітних.

За сприяння центрів зайнятості працевлаштовано 24,5 тисячі людей.
 

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