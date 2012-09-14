Юрія Костенка не розуміють виборці

«Виборець мене не розуміє». Про це заявив на прес-конференції у Вінниці лідер Української народної Партії Юрій Костенко, другий номер "Нашої України".

– Сьогоднішній виборець не хоче давати владу у фахові руки, - сказав Костенко. - Я не пам’ятаю таких важких виборів як цьогоріч. Виборець змінився принципово, він зневірився, він не розбирається у політиці, йому потрібно шоу, а не реальні зміни. Такий тип виборців сформувала політика популізму. Уряд 1998 року був фаховий, а сьогодні популіський і я знаю чим закінчаться ці вибори – колапсом.

Юрій Костенко заявив, що Україна знаходиться на межі дефолту.

- В наступному році Україна не матиме чим віддавати борги: вона має 5 мільярдів доларів валютних кредитів та 5 мільярдів доларів за газ, - повідомив Юрій Іванович.

Стосовно коаліції, у яку об’єднались три політичні сили, то Українська народна партія півтора року вела переговори з представниками інших національно-демократичних партій.

- Ми ставили за мету повернути у Верховну раду України двигун творення української політики та української перспективи, яким була Народна рада у 90-х роках. І з того, що пропонується виборцю українських альтернатив крім об’єднання УНП, "Нашої України" та КУНу, немає, - переконаний політик. – Ми ставимо за мету утворення Єдиної помісної православної церкви, а також повернення України у Європейський дім шляхом набуття членства у ЄС та НАТО.