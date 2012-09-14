За 40 гривень молодий хлопець забив до смерті пенсіонерку

Працівники міліції затримали нелюда, який в пошуках легкої наживи, жорстоко побив беззахисну одиноку пенсіонерку. У тяжких муках 82-річна бабуся померла під час надання медичної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Усе сталося в будинку пенсіонерки, жительки одного з сіл Тульчинського району. Ледь живою 82-річну літню жінку виявила рідна сестра, яка прийшла її провідати. Коли жінка підійшла до будинку, то одразу зрозуміла, що сталось щось страшне: двері ззовні були підперті драбиною. Увійшовши до будинку, ще з порога жінка побачила закривавлене тіло рідної людини, яка ледь стогнала. Сестра одразу викликала швидку допомогу та міліцію. Під час надання лікарями першої медичної допомоги літня жінка померла.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка оглянувши місце злочину, одразу почала встановлювати осіб, причетних до скоєння злочину. У цьому оперативникам допомогли двоє місцевих жителів, які бачили, як від будинку потерпілої на велосипеді від’їжджав молодий чоловік, який явно поспішав. За добу особа підозрюваного була встановлена і затримана. Ним виявився 24-річний житель сусіднього села, який місяць тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння крадіжок. У нього це була вже четверта судимість.

Зі слів затриманого, того дня він вирішив пошукати в селах по закинутих будинках металобрухт, який би він міг здати у пункт прийому. Коли він проїжджав на велосипеді біля будинку потерпілої, то помітив, що двері відчинені і нікого з людей на подвір’ї немає. Чоловік зайшов у будинок. Обстановка свідчила, що тут проживає літня людина. Злодій знав, що пенсіонери мають звичку ховати гроші на столі під скатертиною, і не помилився. Коли зловмисник виходив з хати, на порозі з’явилась старенька господарка будинку. Нелюд вхопив стілець та наніс ним жінці декілька ударів по голові та різним частинам тіла. При цьому зловмисник вимагав, щоб бабуся сказала, де зберігає заощадження. Адже він був впевнений, що крім 40 гривень, знайдених під скатертиною, у пенсіонерки ще є гроші. Зрозумівши, що від отриманих травм пенсіонерка вже не може говорити, зловмисник залишив її будинок, підперши вхідні двері драбиною.

Наразі затриманому пред’явлено обвинувачення за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та ч.4 ст.187 КК України (розбій, поєднаний з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень). Зловмисник перебуває під арештом. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.