При ЖЕКах відкриваються центри обслуговування споживачів

З метою покращення умов для організації прийому громадян департамент житлового господарства Вінницької міської ради облаштував центр обслуговування споживачів на базі ЖЕКу № 5. Це вже другий такий центр у місті. У цих офісах відвідувачів приймають не лише жеківці, але й представники департаменту житлового господарства, Асоціації старших по будинках, КП «Міськтеплоенерго», ВМЕМ, КП «Вінницяоблводоканал» і дільничний інспектор. Роботу центру координує адміністратор. У приміщенні ведеться відеоспостереження, яке виведено на пульт диспетчера міського відділу оперативного реагування «Цілодобова варта».

Під час об’їзду території Вінниці міський голова Володимир Гройсман завітав до центру обслуговування споживачів ЖЕКу № 5 і поспілкувався з його працівниками. Очільник міста вимагав, аби відвідувачів тут обслуговували швидко і якісно, а не «футболили» від одного чиновника до іншого, як це було колись.

– Аналогічні центри обслуговування клієнтів з часом будуть розташовуватись на територіях багатьох вінницьких ЖЕКів, – сказав Володимир Гройсман. – На це залучатимуться кошти як самих ЖЕКів, так і міської ради. Можлива кількість центрів поки що визначається. Головний фактор – зручність і доступність послуг для споживачів.

Створення таких центрів при ЖЕКах – третій етап роботи щодо наближення соціальних і адміністративних послуг для вінничан.

– На першому етапі було створено «прозорий офіс» у міськраді, на другому ми облаштували три аналогічні центри у будівлях районних адміністрацій. Роботи на другому і третьому етапах йтимуть паралельно. Ми хочемо, щоб деякі функції, які виконують існуючі центри адмінпослуг, з часом перейшли до ЖЕКів. Тоді людям буде ще зручніше і легше отримати необхідну послугу, – пояснює очільник міста.

За словами Володимира Гройсмана, через певний період часу вінничани зможуть отримувати адміністративні і соціальні послуги не виходячи з дому – за допомогою Інтернету. Наприклад, для початку сплачувати за комунальні послуги.