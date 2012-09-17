Ловити вінницьких "зайців" прийдуть справжні "звєрі"

У трамвайно-тролейбусному управлінні оновили штат контролерів. Попередніх звільнили через низькі показники, повідомляє gazeta.ua.

— Контролери мають привчати пасажирів платити за проїзд. Зараз практично не знайдеш зайців, — каже Сергій Грабік, начальник служби контролерів ТТУ. — Найчастіше не платять у часи пік на маршрутах тролейбусів №5 Вишенька — Залізничний вокзал та трамваях №1 Електромережа — Залізничний вокзал. Сховаються за когось і стоять тихенько. Кондуктор не має права смикати пасажирів, тому поставили більше контролерів.

Контролери у спецформі, при собі мають посвідчення.

— За зміну повинні обійти 35 трамваїв та тролейбусів. За місяць маємо скласти 10 протоколів. За кожен штраф маю 5 гривень, — каже контролер Анатолій Дзигман. — На зміну виходимо в 6.30.

- Перед тим як вийти на роботу, нас учили психологи. Вони радять не шарпати людей, говорити спокійно. Часто тікають із салону. А як пасажир вийшов із салону і транспорт від'їхав, ми не маємо права чіпати людину, навіть якщо виписали корінець. Висаджуємо тих, хто каже "нема грошей", — каже контролер Андрій Коваль. — Не штрафуємо дітей до 18 років, але із трамвая висадити можем. Жаліємо і пенсіонерів, хоча вони часто зловживають та їздять без посвідчень. Є нахаби, які спеціально провокують нас: "Таке посвідчення на любому принтері роздрукуємо", "Таку зірку за 5 рублів купимо". Коли вже в хід іде лайка, тоді викликаємо міліцію. Найбільше проблем із суддями. Вони доказують, що мають право безплатного проїзду. Погрожують, що з роботи уволять, прізвища наші записують.

Зарплата контролера 2000 грн, працюють 7 год. на день, п'ять днів на тиждень.