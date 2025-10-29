Ініціатор війни проти України очільник Кремля Володимир Путін поширює брехню у своїх заявах про ситуацію в Куп’янську на Харківщині. Про це повідомило Угруповання об’єднаних сил у Telegram.
Українські військові спростували заяви російського диктатора про оточення ЗСУ в Куп’янську.
"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - наголошується у повідомленні.
При цьому в Об’єднаних силах вважають, що ініціатор війни проти України виставляє себе на посміховисько такими заявами.
"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти", - підкреслюється у повідомленні.
Герасимов бреше Путіну
Як повідомляв УНІАН, нещодавно навіть російські провоєнні блогери висловили обурення, що начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов вводить Путіна в оману стосовно справжнього перебігу подій на фронті.
Особливе невдоволення пропагандистів викликало твердження, що загарбницька армія нібито взяла в оточення 31 український батальйон (до 5 тис 500 бійців ЗСУ) у Покровсько-Мироградській агломерації та ще майже стільки ж у Куп'янську.