Насправді в районі Куп’янська тривають важкі бої, але оточення міста немає, запевнили в угрупованні.

Ініціатор війни проти України очільник Кремля Володимир Путін поширює брехню у своїх заявах про ситуацію в Куп’янську на Харківщині. Про це повідомило Угруповання об’єднаних сил у Telegram.

Українські військові спростували заяви російського диктатора про оточення ЗСУ в Куп’янську.

"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", - наголошується у повідомленні.

При цьому в Об’єднаних силах вважають, що ініціатор війни проти України виставляє себе на посміховисько такими заявами.

"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти", - підкреслюється у повідомленні.

Герасимов бреше Путіну

Як повідомляв УНІАН, нещодавно навіть російські провоєнні блогери висловили обурення, що начальник генерального штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов вводить Путіна в оману стосовно справжнього перебігу подій на фронті.

Особливе невдоволення пропагандистів викликало твердження, що загарбницька армія нібито взяла в оточення 31 український батальйон (до 5 тис 500 бійців ЗСУ) у Покровсько-Мироградській агломерації та ще майже стільки ж у Куп'янську.

