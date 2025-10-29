Останнім часом Путін знову почав хизуватися ядерною зброєю, аби залякати Захід і відбити бажання допомагати Україні. Однак, якщо Росія завдасть навіть неядерного удару по країнах НАТО, у відповідь ті "зрівняють Москву з землею". Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв'ю виданню De Morgen.
Його зокрема попросили прокоментувати російські погрози ескалацією, які Кремль озвучував у відповідь на розмови про можливу поставку ракет "Томагавк" Україні.
"Путін казав те саме, коли Фінляндія та Швеція вступали до НАТО, коли ми постачали танки, ракети, F-16 [Україні]... Урок полягає в тому, що ми не повинні дозволяти погрожувати нам", – сказав міністр.
Франкен нагадав, що, надавши Україні зброю, Захід дозволив використовувати її виключно на українській території, заборонивши удари по РФ. На його думку, це рішення лише затягнуло війну. Коли ж Україна таки почала бити по об’єктах в Росії, Путін нічого не зробив.
"Він знає: "Якщо я застосую ядерну зброю, вони зітруть Москву з мапи", - зауважив політик.
При цьому бельгійський міністр відкинув ймовірність того, що в помсту за українські удари по РФ Путін колись наважиться на удар по Брюсселю - столиці Бельгії, де розташовані керівні органи ЄС і НАТО.
"Бо тоді він вразить серце НАТО, і ми зрівняємо Москву з землею", – сказав Франкен.
Посольство РФ у Бельгії відреагувало на ці слова бельгійського міністра оборони, висмикнувши з контексту окремі фрази.
"Провокаційні та безвідповідальні заяви одного з головних бельгійських "яструбів", який пророкував "російські удари по Брюсселю" і погрожував "стерти Москву з мапи світу", не заслуговують на увагу, зважаючи на їхню повну абсурдність і відірваність від реальності. Схоже, що божевілля лише посилюється", – йдеться у заяві російського посольства.
Агресія РФ: політика Європи
Як писав УНІАН, Європа планує продовжувати підтримку України в майбутньому, але фінансувати цю підтримку з власних бюджетів європейські країни більше не хочуть. Тому єдиним реальним варіантом залишається надання Україні "репараційного кредиту" під заморожені активи Росії.
З огляду на це Європейська комісія посилює тиск на уряди тих країн, які досі опираються ідеї репараційного кредиту. Аргумент, який використовує Брюссель: або Україні дадуть гроші Росії, або Жвропа має платити з власної кишені.