Щоправда, це твердження озвучили перед потенційними інвесторами, розповідаючи їм, чому варто вкладати гроші в РФ.

Війна в Україні припиниться впродовж найближчого року. Про це заявив спеціальний посланець президента Росії Кирило Дмитрієв на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії, пише Reuters.

"Ми впевнені, що ми на шляху до миру, і як миротворці ми повинні зробити це можливим", – сказав Дмитрієв, виступаючи перед аудиторією інвестиційної конференції.

На запитання, чи можливий мир в Україні протягом найближчого року, Дмитрієв відповів: "Я вважаю, що так".

Як зазначає Reuters, перебуваючи у США минулого тижня, Дмитрієв вже заявляв, що Україна, Росія та США буцімто близькі до "дипломатичного вирішення" війни. Однак він обгрунтовував це не готовністю Путіна до переговорів, а тим, що Зеленський більше не наполягає на поверненні кордонів 1991 року

На бізнес-форумі в Ер-Ріяді Дмитрієв рекламував співпрацю між США, Саудівською Аравією та РФ, наголошуючи, що вони є країнами із найбільшими у світі запасами природних ресурсів. За його словами, співпраця між ними зробить світ безпечнішим.

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті, який існує навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більший конфлікт. І для цього ми повинні робити краще, ніж ми робили досі, а не гірше", – сказав Дмитрієв.

Перспективи закінчення війни

Як писав УНІАН, демограф Елла Лібанова не вірить у закінчення війни протягом найближчих місяців. Такий варіант можливий лише у випадку заморожування війни, а до цього українське суспільство не готове.

Деякі оглядачі, зважаючи на небажання Путіна зупиняти війну на поточній лінії фронту, очікують, що війна в Україні може тривати ще кілька років. Зокрема The Wall Street Journal писала, що переможця у війні визначить не ситуація на фронті, а економіка і соціальні настрої всередині України та РФ: програє той, чий тил "посиплеться" першим.

