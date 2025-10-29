Віцепрезидент США вважає, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що важко робити прогнози про терміни закінчення війни в Україні, однак зараз настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Таку думку він висловив в інтерв'ю на каналі Pod Force One.

Відповідаючи на запитання про можливі терміни завершення війни в Україні, Венс сказав, що пів року тому він би на це відповів: "Вони ніколи не припинять воювати, це буде як російський В'єтнам, вони і через 15 років вони все ще воюватимуть".

"Якби ви запитали мене місяць тому, я б сказав "Ми досягаємо неймовірного прогресу"... Важко робити прогнози. Але я думаю, що ми досягли точки зменшення вигоди для обох сторін", - висловився віцепрезидент США.

За його словами, територія, яку завойовують росіяни, вкрай мала, "а втрачають вони при цьому багато людей". Водночас, стверджує Венс, і українці "страждають від багатьох проблем", зокрема їхня енергетична інфраструктура.

"Звісно, і самі вони мають багато загиблих на війні. Ми справді віримо, що настав момент, коли в інтересах і Росії, і України припинити бойові дії. Президент (президент США Дональд Трамп, - ред.) може лише "відчинити двері", він не може змусити жодну зі сторін увійти в них", - сказав Венс.

Що Трамп каже про завершення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп заявляв, що думав, що завершити війну в Україні буде найпростіше. За його словами, російсько-українська війна - єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося закінчити. Американський лідер, утім, упевнений, що він неодмінно буде врегульований.

Також нещодавно президент США висловив думку, що російському диктатору Володимиру Путіну варто завершувати війну, а не випробовувати ракети. Коментуючи заяву російського президента про випробовування ядерної ракети "Буревісник", він нагадав, що у США також є ядерна зброя, яка знаходиться поблизу РФ. "Вони знають, що наш найкращий атомний підводний човен біля їхніх берегів. Тобто, йому не треба летіти 8000 миль (майже 13 000 км). І вони не грають з нами в ігри. Ми теж не граємо з ними в ігри", - сказав очільник Білого дому.

