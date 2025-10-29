За словами військового, наскільки зірвано плани окупантів, стане відомо за тиждень-два.

Атака по дамбі Бєлгородського водосховища спричинила підтоплення, які сповільнили армію РФ під Вовчанськом на Харківщині. Про це в етері КИЇВ24 заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, "залило" щонайменше п'ять бригад армії РФ, що призвело до часткового згортання наступальних дій противника.

"Затопило не настільки, щоб вони рятувалися, як звірята на Ноєвому ковчегу, але настільки, що вони змушені трішки згортати свої наступальні дії. Це затримало. Й ця затримка може стати важливою для оборонців Вовчанська, бо росіяни справді активно планували прорватися і по центру міста, і обходити його із західного боку", - сказав речник.

Наскільки це зірвало плани окупантів можна буде дізнатися за тиждень-два, додав Трегубов.

Удар по дамбі Бєлгородського водосховища

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що атака на дамбу сталася між 24 і 26 жовтня. Він попередив, що у випадку повного руйнування споруди під загрозою затоплення можуть опинитися близько 1000 місцевих жителів.

Відео з місця події, за словами аналітиків, свідчать, що вода продовжує неконтрольовано витікати та затоплювати прибережні райони й польові укріплення військ РФ.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив, що саме українська армія стоїть за операцією під назвою "Тримайся, гребля!". За його словами, Бєлгородське водосховище "прорвалося".

У 16-му армійському корпусі Збройних сил України заявили про те, що через удар по дамбі логістика противника значно ускладнилася. Також зазначалось, що підрозділи, які форсували Сіверський Донець, фактично відрізані від своїх тилів.

