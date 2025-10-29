На думку Лібанової, війна цього року не завершиться, оскільки суспільство ще не готове до цього.

Україні, ймовірно, вдасться повернути частини півдня країни, які зараз окуповані, включно півостровом Крим.

Таку думку в інтерв’ю "Обозу" висловила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя ім. Михайла Птухи Елла Лібанова. За її припущенням, українське суспільство поступово стає реалістичнішим у своїх очікуваннях щодо умов завершення війни.

Вона зазначила, що сьогодні повернення кордонів 1991 року навряд чи є можливим, адже це вимагало б надто великої ціни. На її переконання, певні території, зокрема південь і навіть Крим, повернути все ж реально, хоча ситуація з Донбасом набагато складніша. Водночас, на думку Лібанової, війна цього року не завершиться, оскільки суспільство ще не готове до цього.

"Щось повернути можна. Вдасться повернути південь, включно з Кримом... З Донбасом значно складніше. З іншого боку, цього року ми не зможемо завершити війну... Люди не готові. Водночас, коли соціологи кажуть, що дедалі більше людей демонструють втому від війни, бажаючи миру. Але це не означає, що ми погодимося на будь-який мир", - сказала експертка.

Вона пояснила, що, хоча політики, можливо, схиляються до ідеї миру по нинішній лінії розмежування, українці загалом поки не готові до таких компромісів. Однак, за її словами, країна залежить від міжнародної допомоги, і в разі сильного зовнішнього тиску може бути змушена ухвалювати складні рішення. Лібанова наголосила, що рано чи пізно суспільство має прийти до розуміння пріоритету людського життя над територіями, які за потреби можна буде повернути, тоді як загиблих - ні.

"Ми маємо дійти до розуміння того, що краще "віддати" якусь територію, яку можна потім відвоювати. А життя не повернеться. Загиблих людей не можна воскресити", - наголосила вона.

На її думку, для того, щоб донести це до людей, потрібна єдність між владою та опозицією, якої наразі немає. Вона зауважила, що існують теми, які вже сьогодні можна пояснювати суспільству, але є й такі, до яких воно ще не готове. Як приклад, експертка навела можливий компроміс щодо вступу України до НАТО, який, на її переконання, громадяни могли б прийняти спокійно, якби це сприяло встановленню миру.

Також Лібанова підкреслила, що влада повинна комунікувати з людьми через моральних авторитетів, яким суспільство довіряє. Вона згадала, що такими постатями колись були Любомир Гузар і Мирослав Попович, а нині такими вважає Володимира Горбуліна та історика Ярослава Грицака. Водночас вона зазначила, що гуманітаріям в Україні часто не приділяють належної поваги, хоча саме вони могли б стати містком між владою і суспільством.

"Свого б Сахарова нам. Попри те, що ступінь довіри до влади зараз високий, це не означає, що ми кожному слову влади віримо. Зовсім не означає. Треба знайти моральних авторитетів, яким люди довіряють", - вважає фахівчиня.

Ситуація в окупованому Криму

Нагадаємо, капітан 1-го рангу запасу, екс-заступник начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко раніше сказав, що РФ не залишить окупований Крим за власним бажання, для його звільнення необхідно проводити наземну операцію. Він назвав удари по російських кораблях, базах та по Кримському мосту знекровленням противника. Потім, за його словами, доведеться "працювати" на суходолі, як це було раніше, коли українці звільняли свої землі.

