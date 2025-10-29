Нові правила набудуть чинності 17 листопада.

З 17 листопада YouTube почне обмежувати доступ до відео з жорстокими сценами з відеоігор. Тепер ролики з тортурами або масовим насильством проти мирних жителів зможуть дивитися тільки користувачі віком від 18 років, які увійшли в акаунт.

Як повідомляє The Verge, платформа враховуватиме реалістичність, крупність плану і тривалість епізоду. Короткі фрагменти без акценту на насильстві не зачеплять, але сцени, де жорстокість показано докладно або вона займає ключову роль, потраплять під віковий фільтр.

Поки неясно, як саме YouTube застосує правила до ігор на кшталт GTA, де насильство - частина ігрового процесу. До цього компанія не обмежувала подібний контент, вважаючи його вигаданим.

Відео дня

Крім того, обмеження торкнуться й ігор жанру "соціальне казино" - проєктів без реальних ставок, але з механіками азартних ігор. Просувати і демонструвати їх тепер теж зможуть тільки повнолітні користувачі.

YouTube також заборонить рекламу і згадку онлайн-казино, не сертифікованих Google, а під нові правила потраплять навіть ігри з цифровими предметами, що мають грошову вартість, наприклад, скінами або NFT.

Автори повинні будуть самостійно обрізати, розмивати або позначати свої ролики, інакше YouTube може видалити їх або поставити вікове обмеження.

Для підтвердження віку використовують дані Google-акаунта, а в низці країн - офіційні документи. При цьому YouTube вже застосовує ШІ для виявлення неповнолітніх.

Раніше ми розповідали, що YouTube просунув фейковий стрім із нейромережевим главою NVIDIA. На трансляції АІ-версія Дженсена Хуанга рекламувала сумнівні криптоінвестиції.

Вас також можуть зацікавити новини: