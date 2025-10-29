Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,87 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 30 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,01 гривні за долар. Таким чином українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,87 гривні за один євро, тобто гривня додала 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,04/42,07 грн/дол., а євро - 48,96/48,98 грн/євро.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

В обмінниках України середній курс долара 29 жовтня становив 42,15 гривні, а продати долар можна за курсом 42 гривні. Водночас курс євро в обмінниках сьогодні складав 49,30 гривні, а курс продажу – 49,12 гривні за одиницю іноземної валюти.

При цьому курс долара до гривні у "ПриватБанку" 29 жовтня зріс на 5 копійок і складав 42,25 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складаів 49,35 гривні за євро. Щодо продажу валюти, то долар в "ПриватБанку" можна було продати за курсом 41,65 гривні за одиницю американської валюти, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю європейської валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: