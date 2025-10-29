З 29 жовтня вступають в силу розширені квоти на торгівлю з Євросоюзом.

Безмитні квоти на частину продукції українських аграріїв до Європейського Союзу суттєво розширено. Попередньо підписана домовленість між Україною та ЄС набуває чинності з 29 жовтня, повідомляє Державна митна служба України.

У відсотковому співвідношенні найбільше квоти були пом’якшені для таких товарів, як мед, цукор, сухе знежирене молоко та яйця. Для ряду товарів торгові обмеження зі сторони Євросоюзу взагалі були скасовані. Відповідне рішення №3/2025 було ухвалене в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нові цифри по ключових позиціях агрохарчового експорту виглядають наступним чином:

мед – квоти розширені з 6 000 до 35 000 тонн (додаткові 483%);

білий цукор – з 20 000 до 100 000 тонн (+400%);

сухе знежирене молоко – з 5 000 до 15 400 тонн (+208%);

яйця – з 6 000 до 18 000 тонн (+200%);

м’ясо птиці – з 90 000 до 120 000 тонн (+33%).

Як ідеться в повідомленні митної служби, перегляд квот з боку західних партнерів створює нові можливості для українських експортерів.

"Менші ставки ввізного мита та збільшені обсяги квот стимулюватимуть експорт і допомагатимуть українській продукції виходити на нові ринки. Для України це вагомий сигнал про поглиблення інтеграції до ЄС, який підвищує інвестиційну привабливість та зміцнює конкурентоспроможність українських виробників", – зазначають у Держмитниці.

Український експорт в ЄС – головні новини

Попри хороші новини в цілому для аграрної галузі, погодні каверзи цьогоріч сильно затримали збирання врожаю кукурудзи. В результаті, попри зростання урожайності культури з одного гектара на 20%, позиції кукурудзи з України в ЄС сильно просіли.

При цьому п’ятикратне розширення квот для українського білого цукру до Євросоюзу відбувається на тлі серйозного занепокоєння місцевих виробників загальною ситуацією в галузі. Ціна на європейський цукор впала до найнижчого рівня за три роки, частина заводів при цьому закрилася. Підприємці називають однією з головних причин збільшення експорту саме з України.

