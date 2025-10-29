Іран випробував літак, перероблений з українського Ан-140 (фото)

Самі іранці позиціонують літак як "‎власну розробку"‎.

В Ірані почався новий етап випробувань транспортного літака Simorgh, створеного на базі українського Ан-140.

Про це повідомляє Агенція новин Ісламської республіки (IRNA).

Польоти літака проходять на аеродромі в місті Шахіншехр у центральній частині Ірану. Згідно із заявою Організації цивільної авіації Ірану (CAA), літак повинен виконати 100 годин випробувальних польотів у різних умовах, щоб отримати остаточний дозвіл на вступ до авіаційного парку Ісламської республіки.

Після завершення випробувань і отримання необхідного дозволу літак включать до системи національних повітряних перевезень як транспортний засіб для військових і гуманітарних потреб.

Simorgh названий на честь міфічного птаха з перської міфології та літератури. Він оснащений двома двигунами потужністю 2500 кінських сил. За повідомленнями іранських джерел, літак може перевозити 6000 кілограмів вантажу на відстань 3900 кілометрів, а його максимальна злітна вага становить 21 500 кілограмів.

Самі іранці позиціонують літак як "‎власну розробку"‎. Проте відомо, що машину створили на базі IrAn-140, який у свою чергу є ліцензійною версією українського турбогвинтового вантажно-пасажирського Ан-140.

Як повідомляє портал "‎Мілітарний"‎, першу презентацію Simorgh провели у травні 2022 року. Літак виготовили із комплекту деталей, поставлених Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП) ще до запровадження санкцій і припинення співпраці між Україною та Іраном.

Переобладнання пасажирських Ан-140 у військово-транспортні версії здійснює компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

У вересні УНІАН повідомив, що іранці оплатили 50 російських винищувачів Су-35 до 2021 року, але так і не отримали ці літаки. Натомість Іран нібито отримав від Росії морально застарілі радянські МіГ-29.

Також повідомлялося, що на тлі конфлікту з Ізраїлем Тегеран активізував переговори про купівлю китайських винищувачів J-10C. Перемовини щодо придбання машин тривали майже два десятиліття, але сторони не могли домовитися щодо оплати.

