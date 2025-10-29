Нові правила стосуються громадян усіх країн, які не є членами ЄС.

З 28 жовтня на всіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала нова система в’їзду та виїзду - Entry/Exit System (EES), що передбачає збір біометричних даних, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зазначили, що нова система почала діяти з 12 жовтня в пункті пропуску "Берегшурань – Лужанка". З 21 жовтня українці мали залишати відбитки пальців на пункті пропуску "Захонь – Чоп", а тепер нові правила поширилися на решту пунктів.

"Звертаємо увагу громадян: функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону", - додали у відомстві.

Тепер, замість звичного штампа в паспорті, туристи, які перетинають кордон Європейським Союзом, повинні будуть пройти процедуру для збору біометричних даних, а саме:

здати відбитки пальців;

сфотографуватися;

відсканувати закордонний паспорт.

При цьому турист повинен погодитися на обробку персональних даних, які зберігатимуться в системі.

Нові правила в’їзду в ЄС для українців - що відомо

Європейський Союз з 12 жовтня змінив правила перетину кордону для українців та громадян інших країн, що не є членами ЄС. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначав, що процедура відбуватиметься постійно і стосуватиметься кожної людини при в’їзді та виїзді.

Впровадження нової системи декілька разів переносились, проте у вересні 2025 року Польща запустила систему у тестовому режимі на польсько-українському кордоні. Через це в пунктах пропуску, зокрема, у Львівській області, утворилися величезні черги, транзитні пасажири скаржилися, що запізнюються на літаки та потяги.

