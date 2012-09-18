Студентів на зустріч з Королевською зігнали під час пар

Агітаційні зустрічі Наталії Королевської у Вінниці проходили в робочий час, відволікаючи студентів від навчання а бюджетників-медиків – від роботи, - зазначає «Громадянська мережа «Опора».

Так, 13 вересня в головному навчальному корпусі Вінницького національного технічного університету відбулася зустріч лідерів партії «Україна - Вперед» Наталії Королевської та Андрія Шевченка (кандидати в депутати за списком партії «Україна - Вперед», відповідно 1-й та 2-й номери в партійному списку) зі студентами та викладачами вишу. Слід відзначити, що агітаційна зустріч у закладі освіти відбувалася під час навчального процесу, у ході візиту до вузу політиків супроводжував ректор Володимир Грабко

Не обійшлось без агітації також під час відкриття міського юнацького чемпіонату з футболу на стадіоні Вінницької ЗОШ №35. На цьому заході за участі Андрія Шевченка було зібрано чимало дітей шкільного віку, яким теж роздавалась політреклама з портретами Наталії Королевської та Андрія Шевченка.

Зустріч з Наталею Королевською, Андрієм Шевченком та ще одним кандидатом від партії «Україна - Вперед» Іллею Ємцем (5-й номер у списку, екс-міністр охорони здоров’я, директор центру дитячої кардіології і кардіохірургії МОЗ України) в обласній дитячій лікарні теж відбувалась в робочий час та була організована керівництвом лікарні, як і агітаційна зустріч у цеху швейної фабрики «Володарка».