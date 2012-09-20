Добра влада незаконно віддала в оренду землі водного фонду

Прокуратура Вінниччини не згодна з неправомірним наданням земельних ділянок на Оратівщині.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема, прокуратурою Вінницької області опротестовано розпорядження голови Оратівської районної державної адміністрації, яким одному з громадян надано в оренду земельну ділянку водного фонду площею 24,5 га на території Кошланівської сільської ради строком на 20 років без розроблення проекту землеустрою та погоджень органів державного контролю.