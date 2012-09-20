Дві вінницькі команди стартують у Регіональній ПФЛ

Професіональна футбольна ліга України (ПФЛ) започаткувала нове змагання. Наступного року з'явиться професійна Регіональна футбольна ліга.

За словами президента ПФЛ Мілетія Бальчоса, не залишилося команд першої-другої ліг у Рівненській, Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Клуби, які мають бажання виступати на змаганнях, вищих за рангом, існують. Однак, у них нестабільне фінансове становище, не відповідає критеріям ПФЛ інфраструктура... Тобто, їм брати участь в турнірі серед професіональних команд ще зарано, а в аматорських уже робити нічого.

Хто гратиме у новій лізі? Спочатку проведуть чемпіонати областей за вихід до Регіональної ліги. Команди, що посіли 1-е та 2-е місця, матимуть право виступати під егідою новоутвореної ліги. На другому етапі поділять мапу країни за територіальним принципом на 6 зон, по 8 команд у кожній.

Змагання проводитимуть у два кола за системою "осінь - весна". Розпочати їх пропонують у серпні-вересні 2013 року, одразу після закінчення чемпіонату України з футболу серед аматорських команд сезону 2013 року. За підсумками сезону з Регіональної ліги до другої ліги ПФЛ переходять команди, що посіли перші місця в групах третього етапу.

З наших команд на участь у новій лізі реально можуть претендувати ПФК «Нива» та ФК «Вінниця» (колишній «Держслужбовець»).