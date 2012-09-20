Завтра взувайте чоботи

На 21 вересня вінницькі синоптики прогнозують вночі та вдень хмарну з проясненням погоду, місцями сильний дощ, часом грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду.Температура вночі 6 -11 градусів тепла, вдень +11...+16 вище нуля. До кінця тижня триматиметься прохолодна погода, а з понеділка температура повітря підніматеметься до + 22-...24 градусів