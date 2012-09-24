Майже 4 мільйони надійшло сільрадам Вінниччини

09:31, 24 вересня 2012
Вінниця
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На відшкодування втрат сільгоспвиробництва

Вінницькою регіональною програмою використання коштів на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь і охорони земель, проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності, інвентаризації земель, розробки схем землеустрою і техніко-економічного обгрунтування використання та охорони земель на 2012 передбачено 2,25 млн гривень.

Про це повідомляє Земельний портал України.

З початку року надійшло 885,9 тис. грн, використано 668,5 тис. гривень. На проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів направлено 627,4 тис. грн, на розмежування земель державної та комунальної власності - 41,1 тис. гривень.

Незважаючи на те, що на спеціальних рахунках сільських, селищних рад є значні кошти - 3,87 млн ​​грн, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, землевпорядники області проводять широкомасштабну роз'яснювальну роботу щодо використання цих коштів на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, інвентаризацію та охорони земель.

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