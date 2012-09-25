З літніх вінничан роблять крутих юзерів

Пенсіонери міста віднедавна можуть безкоштовно вчитись користуванню комп’ютером. Для них за адресою вул. Фрунзе, 4 двічі на тиждень проводять спеціалізовані курси по вивченню основ користування комп’ютером.

Як повідомив офіційний сайт Вінницької міської ради, таке навчання організували фахівці Громадської організації (ГО) «Центр Поділля-Соціум». Саме це об’єднання разом із 14 іншими ГО за підсумками конкурсу, отримали фінансову підтримку від мерії для реалізації соціально-культурних ідей у життя.

З вересня до грудня поточного року ГО «Центр Поділля-Соціум» в рамках проекту «Пенсіонер це етап життя – зробимо його яскравішим» проводить заняття з людьми пенсійного віку, які бажають здобути навички роботи на комп’ютері та розширити простір для спілкування. Двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю, о 10:00 група із 20 пенсіонерів вирушає до університету – дехто вже вкотре (на той час, коли вони закінчували виші, інформатику ще не викладали).

Реалізація цього проекту стала можливою після того, як ця громадська організація взяла участь у конкурсі, який було оголошено на початку поточного року Вінницькою міською радою. Переможці конкурсу отримали фінансову підтримку у вигляді гранту від мерії для реалізації соціально-культурних проектів у життя. До п’ятнадцяти переможців, чиї ідеї виявились кращими та отримали фінансову підтримку, увійшла в тому числі і Громадська організація «Центр Поділля-Соціум».

За словами голови ГО «Центр Поділля-Соціум» Сергія Проценка, теперішня група осіб пенсійного віку – вже не перша. Попередні «випускники» на сьогоднішній день успішно спілкуються між собою за допомогою мережі Інтернет, надсилають електронною поштою вітальні листівки на свята, спілкуються через «Skype» із своїми родичами за кордоном тощо.

«Найстаршому нашому студенту 76 років, – розповідає Сергій Проценко. – Проте його бажанню навчатися може позаздрити будь-хто із молоді. Взагалі, проект «Пенсіонер- це етап життя – зробимо його яскравішим» має на меті допомогти літнім людям адаптуватися до сучасного ритму життя, розширювати простори для спілкування, підвищувати правову обізнаність тощо».

Чисельність людей пенсійного віку, які бажають йти в ногу з часом, дуже велика. Організатори та засновники цієї програми планують розгорнути повноцінний Вечірній народний університет «Третій Вік» з кількома факультетами (правовий, краєзнавчий, історичний, інформаційних технологій), де люди похилого віку протягом всього життя могли б вчитися та розширювати свої знання.