Лісник нарубав дерев на 346 тисяч

13:02, 02 жовтня 2012
Вінниця
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Знижив 54 дуба

Вінницькою міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері порушено кримінальну справу відносно лісника ДП «Калинівський Райагроліс» щодо зловживання службовим становищем за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Вінницької обласної прокуратури.

Посадовець незаконно вчинив самовільну порубку 54 дерев породи дуб звичайний.

Згідно розрахунку розмірів лісопорушення державі завдано шкоди у 346 076 грн.

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