Шахова збірна Вінниччини – чемпіон України!

У Тернополі відбувся командний чемпіонат України зі швидких шахів та блискавичної гри. Кожна команда складалася з 3 юнаків та 3 дівчат у різних вікових категоріях.

Вінницьку область представляли спортсмени ДЮСШ № 6 міського спорткомітету. У категорії до 11 років виступали наші призери першості Європи Віктор Матвіїшен і Надія Шпанко, до 14 років – призери України Владислав Лукіянчук і Ірина Іщенко, до 17 років – Богдан Боднар і кандидат у майстри спорту Орина Кондратюк.

Виборовши 1-е місце в швидких шахах, вінничани підтвердили, що наша юнацька школа знаходиться на чільних позиціях в Україні. А в бліц-турнірі збірна ДЮСШ № 6 Вінниці виборола бронзові медалі.

– Усі учасники команди виступили гідно. Кожен зробив свій вагомий внесок у загальний успіх. А справжнім «забійником» стала наймолодша учасниця – 10-річна Надійка Шпанко, яка втратила всього пів-очки в двох турнірах, – сказав директор МДЮСШ № 6 Микола Боднар.