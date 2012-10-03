Держава дає 85 мільйонів на закриття Джуринського отрутомогильника

З5 мільйонів гривень виділено із держбюджету для вивезення отрутохімікатів із села Джурин Шаргородського району. Вінниччина очікує ще приблизно 50 мільйонів, щоб повністю завершити роботи із перезатарення небезпечних хімічних речовин. Таку інформацію озвучив під час прес-конференції заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод.

– Вперше за роки незалежності України уряд звернув увагу на Джуринський отрутомогильник, який є своєрідним маленьким «чорнобилем» для Вінниччини – наголошує Роман Аксельрод. – На сьогодні загрози немає ніякої. Додатково також ми отримали гроші на вивезення хімікатів із територій сільських рад. Прийняли також рішення поки що не відкривати ті могильники, на які зараз не вистачає грошей. На перезатарення хімічних речовин із Джуринського отрутомогильника знадобилося більше коштів, аніж передбачалося. Це пов’язано з тим, що відсутні потрібні документи по його створенню, є лише неофіційні записи. І хімікатів у могильнику виявилося більше, ніж записано в документації. Також потребує вивезення грунт, який встиг перемішатися разом із небезпечними речовинами.

Якнайшвидше знешкодити Джуринський отрутомогильник вимагає також Державна екологічна інспекція в області, повідомляє Вінниця‘ОК. Джуринський отрутомогильник є найбільшим в Європі звалищем непридатних та заборонених до використання отрутохімікатів сільськогосподарського призначення.

Станом на 1 жовтня із могильника вивезено 557,597 тонн твердих відходів хімічних засобів захисту рослин. Нині проводяться роботи по підготовці до вивезення рідких відходів. Загалом очистити отрутомогильник від небезпечного вмісту заплановано в найближчі місяці. Згодом цю територію планують рекультивувати і посадити тут ліс. Вивезенням небезпечних речовин займається товариство «Сі Буд Сістем».