За рік відремонтують усі 128 вінницьких тролейбусів



- До кінця року трамвайно-тролейбусне управління власними силами відремонтує 20 тролейбусів, - пообіцяв начальник вінницького ТТУ Володимир Бугайчук на спеціальній нараді міського голови, де комунальники звітували про свою готовність до початку опалювального сезону. - Ремонт одного тролейбуса обходиться у 250 тисяч гривень.

На сьогодні вже відремонтували 8 старих тролейбусів, утепливши в них салон, замінивши сидіння, обшивку.

- З наступного року ми будемо ремонтувати 40 тролейбусів і через рік вийдемо на повністю оновлений ремонтами автопарк, - каже Бугайчук. - Все робимо своїми силами. Ремонтувати тролейбуси в 5 раз дешевше ніж купувати нові



Довідка.

Сьогодні у підприємстві "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління" на обслуговуванні знаходиться 23 автобуси, 142 трамваї та 128 тролейбусів.