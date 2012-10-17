100 літрів пального дадуть свідку аварії

Вінницька обласна Держадавтоінспекція розшукує свідків автопригоди, яка сталась біля села Вищеольчедаїв Мурованокуриловецького району. Внаслідок ДТП загинув пішохід. За допомогу у розкритті ДТП обласна Державтоінспекція обіцяє 100 літрів пального.

Нагадаємо, що 13 жовтня о 23:30 водій "ВАЗу" збив 45-річного мешканця села Лучинець. Водій з місця пригоди втік, а постраждалого шпиталізували з численними травмами: відкритим переломом ноги і закритою черепно-мозковою травмою. У лікарні чоловік помер.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування водія чи автомобіля, які причетні до ДТП, зателефонувати за номером:

чергова частина УДАІ УМВС (0-432) 61-17-70, 59-33-33;

"гаряча лінія" УДАІ УМВС (0-432) 59-34-34, або 102.